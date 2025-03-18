Украина готовится к обороне, но Европа уже расписалась в приговоре Юлия СоколоваУкраинская армия бросила на произвол судьбы огромное количество западной военной техники в Курской области, включая десяток американских танков Abrams.
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