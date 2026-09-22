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Аршавин: для меня переход Батракова в «Галатасарай» выглядит вполне нормальным

Аршавин: для меня переход Батракова в «Галатасарай» выглядит вполне нормальным

Бывший нападающий «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин оценил переход полузащитника Алексея Батракова в «Галатасарай».

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