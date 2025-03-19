Реки Смоленской области страдают от бытовых стоков

Эколог Бышевская: качество воды на Смоленщине становится все хуже В начале весны правительство Смоленской области издало постановление, согласно которому вносятся изменения в госпрограмму «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов Смоленской области».
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