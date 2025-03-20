BrainCom: за запоминание слов отвечают передняя и боковые части мозга

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе установили, что уменьшение объема передней и боковой частей мозга (префронтальной, височной и поясной коры, а также гиппокампа) вызывает трудности при запоминании слов.
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