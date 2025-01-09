Навыкам управления БПЛА обучаются более 600 юных жителей Поморья

Специализированные классы созданы на базе 17 образовательных учреждений, расположенных в шести муниципалитетах регионаСпециализированные классы созданы на базе 17 образовательных учреждений, расположенных в шести муниципалитетах регионаПолномасштабный центр практической подготовки в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем открыт в Архангельском политехническом техникуме.