Навыкам управления БПЛА обучаются более 600 юных жителей Поморья

Специализированные классы созданы на базе 17 образовательных учреждений, расположенных в шести муниципалитетах регионаСпециализированные классы созданы на базе 17 образовательных учреждений, расположенных в шести муниципалитетах регионаПолномасштабный центр практической подготовки в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем открыт в Архангельском политехническом техникуме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)