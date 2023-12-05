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Говядина по-монгольски для тех, кто ищет новые рецепты мясных блюд

Говядина по-монгольски для тех, кто ищет новые рецепты мясных блюд

Случайно наткнулась на рецепт говядины по-монгольски, и название меня очень заинтриговало. Оказалось, что к Монголии рецепт никакого отношения не имеет, а на самом деле это довольно известное китайское блюдо.

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