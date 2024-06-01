Более 300 фасадов жилых домов отремонтировали в Подмосковье с начала весны

Более 300 фасадов жилых домов в Подмосковье привели в порядок с начала весны. Управляющие компании устранили дефекты под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
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