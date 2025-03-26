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Задержаны подозреваемые в хищениях при реализации программы «Пушкинская карта»

Задержаны подозреваемые в хищениях при реализации программы «Пушкинская карта»

В Москве задержаны подозреваемые в хищениях при реализации федеральной программы «Пушкинская карта». Об этом 26 марта сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по столице.

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