Задержаны подозреваемые в хищениях при реализации программы «Пушкинская карта»

В Москве задержаны подозреваемые в хищениях при реализации федеральной программы «Пушкинская карта». Об этом 26 марта сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по столице.
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