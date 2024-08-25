Депутат Белик: арест Дурова — попрание Западом демократических свобод

Как только у вас своё мнение появилось,свободе конец.Вас обвинят,что вы бабушку через дорогу не перевели...в молодости!

АК

Александр Кутуев

С одной стороны это хорошо. Теперь сам Дуров поймет, надеюсь, кто нормальные люди, а кто моральные уроды в этом мире. А может поймут и его адепты.