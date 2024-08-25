Арест Павла Дурова — это показательное попрание Западом демократических свобод, заявил в беседе с RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
Депутат Белик: арест Дурова — попрание Западом демократических свобод
Комментарии
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Eduard
Свобода на Западе,когда вы жрете и молчите,как свиньи!
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16 час.
Eduard
Как только у вас своё мнение появилось,свободе конец.Вас обвинят,что вы бабушку через дорогу не перевели...в молодости!
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16 час.
АК
Александр Кутуев
С одной стороны это хорошо. Теперь сам Дуров поймет, надеюсь, кто нормальные люди, а кто моральные уроды в этом мире. А может поймут и его адепты.
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13 час.
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