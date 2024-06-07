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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тубич о переходе в «Краснодар» из «Карпат» в 2011-м: «Это был шаг вперед, потому что чемпионат России сильнее украинского. Ни разу не пожалел»

– Предлагаю вернуться в 2011 год и вспомнить, при каких обстоятельствах вы попали в «Краснодар» из львовских «Карпат».

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