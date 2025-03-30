Кто не успел подойти ближе к Соборной мечети молятся в Александровском парке - на газонах.
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Кто не успел подойти ближе к Соборной мечети молятся в Александровском парке - на газонах.