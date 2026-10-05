Ольга Орлова призналась в наборе веса и планирует диету

Ольга Орлова рассказала о набранных килограммах и планах вернуться к своему идеальному весу в 45 кг. Певица отметила, что текущий вес составляет 55 кг при росте 157 см, и планирует снова почувствовать себя комфортно в цифрах 45-47 кг.
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