Ольга Орлова призналась в наборе веса и планирует диету

Ольга Орлова рассказала о набранных килограммах и планах вернуться к своему идеальному весу в 45 кг. Певица отметила, что текущий вес составляет 55 кг при росте 157 см, и планирует снова почувствовать себя комфортно в цифрах 45-47 кг.