"Давайте все пожалеем Таню Ким". Владелица Finn Flare Ксения Рясова посоветовала заняться спортом и радоваться жизни после атак на WB

Президент компании Finn Flare Ксения Рясова, которая недавно рассказала, что в результате атаки БПЛА на склады Wildberries у её компании сгорел товар на 100 млн рублей, призвала других предпринимателей, оказавшихся в такой ситуации, мыслить позитивно и заняться спортом.