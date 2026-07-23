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"Давайте все пожалеем Таню Ким". Владелица Finn Flare Ксения Рясова посоветовала заняться спортом и радоваться жизни после атак на WB

"Давайте все пожалеем Таню Ким". Владелица Finn Flare Ксения Рясова посоветовала заняться спортом и радоваться жизни после атак на WB

Президент компании Finn Flare Ксения Рясова, которая недавно рассказала, что в результате атаки БПЛА на склады Wildberries у её компании сгорел товар на 100 млн рублей, призвала других предпринимателей, оказавшихся в такой ситуации, мыслить позитивно и заняться спортом.

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