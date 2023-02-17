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Бывшего доцента Лесотехнической академии задержали за взятку

Он получил 170 тысяч рублей за зачисление абитуриента на бюджет. Бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета имени Кирова (также известен как Лесотехническая академия) задержали по подозрению в получении крупной взятки.

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