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Культуромания

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Ярмольник признался, что всю жизнь ждал роли царя в «Летучем корабле»

Ярмольник признался, что всю жизнь ждал роли царя в «Летучем корабле»

Актер Леонид Ярмольник признался, что всю жизнь мечтал сыграть царя и долго готовился к этой роли. Осуществить мечту ему удалось в фильме «Летучий корабль», где он сыграл царя и отца главной героини — принцессы Забавы.

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