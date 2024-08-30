В ВТБ рассказали о двух сценариях по ключевой ставке ЦБ в сентябре

На ближайшем заседании Банка России по ключевой ставке возможны два варианта развития ситуации: повышение ставки до 20% или взятие паузы до получения регулятором более репрезентативной экономической статистики, сообщил первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов.
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