В ВТБ рассказали о двух сценариях по ключевой ставке ЦБ в сентябре

На ближайшем заседании Банка России по ключевой ставке возможны два варианта развития ситуации: повышение ставки до 20% или взятие паузы до получения регулятором более репрезентативной экономической статистики, сообщил первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов.