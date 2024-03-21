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Закон, порядок, государство

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Российские разведчики уничтожили опорный пункт условного НВФ в Таджикистане

Российские разведчики уничтожили опорный пункт условного НВФ в Таджикистане

В завершении тренировки экипажи бронетранспортеров БТР-82А уничтожили живую силу и технику условного противника огнем из 30-мм автоматических пушек 2А42 и 7,62-мм танковых пулеметов Калашникова (ПКТ).

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