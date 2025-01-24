Свердловские полицейские раскрыли убийство семи человек, совершённое более 30 лет назад

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области совместно с коллегами из отдела полиции № 23 города Каменска-Уральского при силовой поддержке бойцов СОБР провели успешную операцию по задержанию 53-летнего уроженца Амурской области.
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