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Дочь Галины Польских прокомментировала слухи о страшной болезни актрисы

Дочь Галины Польских прокомментировала слухи о страшной болезни актрисы

Мария Сурина опровергла информацию о болезни материСегодня в телеграм-канале "Shot" появилась информация, будто врачи поставили актрисе Галине Польских неутешительный диагноз — рак почки.

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