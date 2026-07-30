А вы уже видели сколько вы должны государству за ЖКХ?) Как думаете, на пол миллиона, что можно сделать будет? Пишут, что судить будут.
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А вы уже видели сколько вы должны государству за ЖКХ?) Как думаете, на пол миллиона, что можно сделать будет? Пишут, что судить будут.
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