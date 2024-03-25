«Это наша главная задача»: Глава военного комитета НАТО сделал заявление об открытой войне с Россией

АНИКА ВОЯКЕ , НЕ ЫИГРАЛИ НИ ОДНОЙ ВОЙНЫ а ВРАЩИВАЛИ и ИСПОЛЬЗОВАЛИ ТЕРРОРИСТОВ для ТЕРАКТОВ мирного населения ....!!!!

федор

Урод мелкобритовский , ты псина хоть одну войну выиграл? Вы мрази можете только гадить . Сцыкливая мразота и ху….сос пиндосовский закрой свою содомистскую пасть. Когда уже минстром обороны очередной пенджаповец станет? Позорище!!!!!’