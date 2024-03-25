«Это наша главная задача»: Глава военного комитета НАТО сделал заявление об открытой войне с Россией

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сделал заявление о ведении открытой войны с Россией. По его словам, Североатлантический альянс готов к открытому военному противостоянию с Российской Федерацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии