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Виралайф

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  • Анфиса Иванова
    Ага...ну так мочим - и в сортирах...и в штабах...  Уже и траурные дни на исходе...- а где наша ответка  - " жесточайш...Мочить в сортире:...
  • федор
    Урод мелкобритовский , ты псина хоть одну войну выиграл? Вы мрази можете только гадить . Сцыкливая мразота и ху….сос ...«Это наша главная...
  • Гарий Щерба
    АНИКА  ВОЯКЕ , НЕ ЫИГРАЛИ  НИ ОДНОЙ ВОЙНЫ а  ВРАЩИВАЛИ  и  ИСПОЛЬЗОВАЛИ ТЕРРОРИСТОВ  для  ТЕРАКТОВ  мирного населения...«Это наша главная...

«Это наша главная задача»: Глава военного комитета НАТО сделал заявление об открытой войне с Россией

«Это наша главная задача»: Глава военного комитета НАТО сделал заявление об открытой войне с Россией

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сделал заявление о ведении открытой войны с Россией. По его словам, Североатлантический альянс готов к открытому военному противостоянию с Российской Федерацией.

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Комментарии
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Гарий Щерба
АНИКА  ВОЯКЕ , НЕ ЫИГРАЛИ  НИ ОДНОЙ ВОЙНЫ а  ВРАЩИВАЛИ  и  ИСПОЛЬЗОВАЛИ ТЕРРОРИСТОВ  для  ТЕРАКТОВ  мирного населения ....!!!!
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14 час.
федор
Урод мелкобритовский , ты псина хоть одну войну выиграл? Вы мрази можете только гадить . Сцыкливая мразота и ху….сос пиндосовский закрой свою содомистскую пасть. Когда уже минстром обороны очередной пенджаповец станет? Позорище!!!!!’
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11 час.

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