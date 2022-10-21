Финансовая грамотность: как справиться со стрессом из-за денег

Финансовая грамотность: как справиться со стрессом из-за денегЭксперт в сфере психологии поведения человека, маркетинга и финансового мышления Екатерина Майорова рассказала, как обзавестись финансовой подушкой и избавиться от стресса из-за денег.
Финансовая грамотность: как справиться со стрессом из-за денегЭксперт в сфере психологии поведения человека, маркетинга и финансового мышления Екатерина Майорова рассказала, как обзавестись финансовой подушкой и избавиться от стресса из-за денег.
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