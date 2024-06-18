Утрата финского суверенитета: на территории Финляндии создадут сухопутное командование НАТО с подчинением американскому центру в Норфолке Утрата финского суверенитета: на территории Финляндии создадут сухопутное командование НАТО с подчинением американскому центру в НорфолкеПосле вступления Финляндии в НАТО случилось то, что и должно было для этой страны случиться.
Комментарии
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Sergiy Che
Надеюсь туда будет нацелено сразу несколько наших ядерных боеголовкок (можно разделяющихся, для бОльшего покрытия наверняка...)))
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14 час.
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