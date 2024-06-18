Утрата финского суверенитета: на территории Финляндии создадут сухопутное командование НАТО с подчинением американскому центру в Норфолке Утрата финского суверенитета: на территории Финляндии создадут сухопутное командование НАТО с подчинением американскому центру в НорфолкеПосле вступления Финляндии в НАТО случилось то, что и должно было для этой страны случиться.