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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Газзаев о ЦСКА и 1:1 с «Крыльями»: «Армейцы создали больше моментов, но без реализации выигрывать невозможно»

Валерий Газзаев оценил ничью ЦСКА с « Крыльями Советов » (1:1) в 2-м туре Альфа-Банк РПЛ. «В первом тайме было тотальное преимущество ЦСКА, было много моментов, но отсутствовала реализация.

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