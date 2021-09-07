вк переписка знакомства

василиса гуляет там парк и вода быть может любовь быть может вопросы в никуда я гулял один курил у диса но потом появилась василиса привет пишу ей вк а вдруг это так а вдруг серьезно навсегда или след с судьбе или просто луч солнца на дне мила очаровашка марафеты кушать обнимашки и ночь теплая или синь даль и жаль что вирт жаль что не реал и поцелуй доброе утро быть может ей тоже одиноко и жутко и встречи волною закаты полжизни вера да такая симпотулечка умна дева Источник: news24.