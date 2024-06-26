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Царьград

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Взрыв на шахте в Пермском крае. Главное

Взрыв на шахте в Пермском крае. Главное

Пострадали два человека.В Пермском крае на шахте «Уралкалий» произошел взрыв метана. В результате пострадали двое рабочих, их ожоги составляют 30 % и 90 % тела.

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