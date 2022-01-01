11 удивительных трансформаций тела, на которые звезды шли ради роли

Недавно сеть поразила трансформация актера Кумэйла Нанджиани — на протяжении шести лет он был известен зрителям как хилый программист Динэш из сериала «Кремниевая долина», но для роли в фильме «Вечные» превратил себя практически в сверхчеловека.