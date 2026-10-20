Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после переговоров в Осло направится в Санкт-Петербург. Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на пресс-конференции после встречи Уиткоффа и главы киевского режима Владимира Зеленского.