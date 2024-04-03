Утвержден эскизный проект Российской орбитальной станции

Макет РОС / © «Роскосмос» Главной особенностью РОС станет открытая архитектура узлового модуля с шестью стыковочными портами, которая сделает станцию практически «вечной», то есть позволит бесконечно наращивать РОС, словно конструктор, дополняя ее новыми модулями.
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