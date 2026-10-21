Axios сообщило об одной уступке Путина на переговорах с Уиткоффом. Издание, ссылаясь на источники среди политиков, как России, так и США, сообщает, Владимир Путин заявил, что в принципе готов возобновить трёхсторонние мирные переговоры с участием России, Украины и США.
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