Дети Софи Тёрнер и Джо Джонаса будут проводить по две недели с каждым из родителей

Софи Тёрнер и Джо Джонас пришли к соглашению в вопросе опеки над двумя дочерьми, Уиллой и Дельфиной. Согласно судебным документам, которые оказались в распоряжении издания Daily Mail, суд решил, что дети будут проводить по две недели с каждым из родителей, путешествуя из США в Великобританию и обратно.
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