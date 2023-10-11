Дети Софи Тёрнер и Джо Джонаса будут проводить по две недели с каждым из родителей

Софи Тёрнер и Джо Джонас пришли к соглашению в вопросе опеки над двумя дочерьми, Уиллой и Дельфиной. Согласно судебным документам, которые оказались в распоряжении издания Daily Mail, суд решил, что дети будут проводить по две недели с каждым из родителей, путешествуя из США в Великобританию и обратно.