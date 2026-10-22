Мини-ПК больше не обязательно означает слабую и плохо охлаждаемую машину. Этот текст поможет понять, для каких задач компактный корпус подходит вместо системного блока и что проверить перед покупкой.
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