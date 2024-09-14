Глава киевского режима Владимир Зеленский планирует представить свой «план победы» во время предстоящего визита в США, в котором содержится готовность Киева на локальное прекращение огня и временную заморозку конфликта «на определенных участках».
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