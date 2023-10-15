Израиль грозит «смертоносной войной» Палестине

Однако операция отложена, а в Газе восстановлено водоснабжение. Еврейское государство посылает противоречивые сигналы о намерениях по отношению к палестинскому секторуМинистр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что его страна проведет в Газе «смертоносную войну», которая «навсегда изменит ситуацию» с ХАМАС.