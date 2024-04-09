Киевская сторона использует для своих атак членов международного террористического подполья. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.
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