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Глава ФСБ: Украина использует для атак членов террористического подполья

Глава ФСБ: Украина использует для атак членов террористического подполья

Киевская сторона использует для своих атак членов международного террористического подполья. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

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