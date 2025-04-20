Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Борис Сторублевцев
    А когда вооруженные азеры приехали к отделению полиции с требованием отдать им гаишника ,почему их не разогнали???История инспектор...
  • Gennady Sokolovsky
    Да что вы с этими мразями сюсюкаетесь.. Пристрелить всех, как собак бешеных - другие насовсме поймут и сдрыснут к себ...История инспектор...
  • Павел Николаев
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В Свердловской области из памятника Ленину сделали площадку для скейтбордистов

В Свердловской области из памятника Ленину сделали площадку для скейтбордистов

БлокнотРУ В городе Верхняя Пышма открылся необычный скейт-парк, центром которого стал памятник Ленину В городе Верхняя Пышма открылся необычный скейт-парк, центром которого стал памятник Ленину.

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