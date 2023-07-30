Toyota создаст луноход на регенеративных топливных элементах

Toyota планирует использовать технологию регенеративных топливных элементов для питания пилотируемого лунохода, заявили руководители в пятницу, что повышает вероятность использования водяного льда на Луне в качестве источника энергии в космосе.
Toyota планирует использовать технологию регенеративных топливных элементов для питания пилотируемого лунохода, заявили руководители в пятницу, что повышает вероятность использования водяного льда на Луне в качестве источника энергии в космосе.
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