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Toyota создаст луноход на регенеративных топливных элементах

Toyota создаст луноход на регенеративных топливных элементах

Toyota планирует использовать технологию регенеративных топливных элементов для питания пилотируемого лунохода, заявили руководители в пятницу, что повышает вероятность использования водяного льда на Луне в качестве источника энергии в космосе.

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