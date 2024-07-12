МВД предлагает законодательные изменения после убийства гражданина Турции в Кишиневе

Власти инициировали процедуру внесения изменений в Закон об убежище в Республике Молдова после того, как анализ дела гражданина Турции, убитого средь бела дня в столичном секторе Рышкановка, выявил ряд законодательных «уязвимостей».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии