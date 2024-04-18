Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ Ирина Абрамова и депутат Госдумы РФ Эльвира Аиткулова провели выездной приём предпринимателей в городе Белорецк

16 апреля Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан Ирина Абрамова совместно с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Эльвирой Аиткуловой провели выездной приём предпринимателей в городе Белорецк.
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