НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

142 подписчика

Мерсон об Англии: «Никто не помнит, как Франция выступила на групповом этапе ЧМ-98, но все помнят, что она обыграла Бразилию в финале. Надеюсь, Саутгейт станет сэром в понедельник»

Мерсон об Англии: «Никто не помнит, как Франция выступила на групповом этапе ЧМ-98, но все помнят, что она обыграла Бразилию в финале. Надеюсь, Саутгейт станет сэром в понедельник»

«Я не думал, что это произойдет при моей жизни. У нас было несколько потрясающих футбольных команд с потрясающими игроками, но теперь я ожидаю, что мы выиграем каждый турнир.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх