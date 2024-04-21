Гуцул прибыла в Москву на съезд сторонников вступления Молдавии в ЕАЭС

Гагаузский лидер, несмотря на растущие риски, снова оправилась в Москву.Башкан Гагаузии (молдавской автономии) Евгения Гуцул снова отправилась в Российскую Федерацию, где приняла участие в съезде молдавских политиков и общественных деятелей, которые выступают за вступление страны в ЕАЭС.