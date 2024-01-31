Глава "Самбо-70" Лайшев: Валиева - лучшая спортсменка в мире

Глава "Самбо-70" Ренат Лайшев назвал российскую фигуристку Камилу Валиеву, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на четыре года, лучшей спортсменкой в мире, передает "Советский спорт".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии