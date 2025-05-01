Дочь Волочковой отменила медовый месяц — откровение балерины

Бывшая прима Большого театра рассказала о планах своей наследницы. Анастасия Волочкова кадр шоу "Звезды сошлись"На прошлой неделе дочь Анастасии Волочковой — Ариадна вышла замуж за бизнесмена Никиту Григоряна.
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