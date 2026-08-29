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Животноводам в США разрешат самим продавать готовую мясо и мясопродукты

Животноводам в США разрешат самим продавать готовую мясо и мясопродукты

Разрешение на подготовку документов, которые позволят фермерам в США самим продавать свою продукцию конечным потребителям, озвучил президент США Дональд Трамп 28 августа в соцсети Truth Social.

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