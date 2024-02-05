Назван способ убрать живот дома за месяц

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ убрать живот дома за месяц. Для начала нужно лечь на пол, положив под лопатки валик или бутылку воды, выпрямить ноги, а руки вытянуть над головой, далее необходимо задержаться в таком положении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии