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Царьград

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Суд арестовал блогера из Елизово за дебош в ресторане

Суд арестовал блогера из Елизово за дебош в ресторане

В Елизово суд арестовал на два месяца блогера за дебош в ресторане «Наше место». Скандальный интернет-транслятор угрожал посетителю стулом.

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