ВС РФ заманивают ВСУ в ловушку: новости СВО от 2 марта 2025. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1102-й день спецоперации России на Украине

На 1102-й день специальной военной операции, 2 марта 2025 года, российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях, включая Угледарский и Покровский фронты, освобождая новые территории, такие как Бурлацкое и Скудное, и сжимая кольцо вокруг ключевых логистических узлов ВСУ.