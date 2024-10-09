Беспощадная охота «Иноходца» или как российский БПЛА без промаха уничтожает натовскую технику: Карта специальной военной операции на Украине на 9 октября 2024 года Юлия СоколоваРоссийский ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Иноходец», оснащенный противотанковыми ракетами из комплекса «Корнет» в авиационном исполнении, продолжает эффективно работать на курском направлении, нанося точечные удары по позициям противника, пишет aif.