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Бабаев об 1:0 с «Краснодаром»: «ЦСКА проявил характер против серьезного соперника. Тем ценнее победа»

Бабаев об 1:0 с «Краснодаром»: «ЦСКА проявил характер против серьезного соперника. Тем ценнее победа»

«В первом тайме, особенно во второй части, «Краснодар» владел определенной инициативой. Но из моментов вспоминается только суперсэйв Акинфеева, а так – подходы, не более того.

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