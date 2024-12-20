Миллионы не принесли радости: победитель лотереи рассказал о своей жизни

Утратившему мотивацию работать британцу быстро наскучило бездельеМужчина из Великобритании рассказал изданию Daily Star о том, как изменилась его жизнь после того, как он выиграл в лотерею EuroMillions сумму в размере 108 миллионов фунтов стерлингов (14 миллиардов рублей).